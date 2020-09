Gravina: «Riapertura stadi? Ne parleremo a ottobre. Final Eight interessanti» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine di un evento a Camaiore. Le sue dichiarazioni Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine di un evento a Camaiore. Le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. «C’è l’esigenza di restituire ai fruitori l’evento. Ho incontrato il premier giorni fa e abbiamo affrontato il tema. Priorità ora alle scuole, ad ottobre parleremo della questione stadi. Quanto al campionato prendo in considerazione solo il piano A. I playoff? Qualcuno aveva criticato questa mia idea poi però ha vissuto e visto l’esperienza delle Final Eight ed è stata celebrata questa soluzione. Forse ho sbagliato a coniare l’espressione ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto a margine di un evento a Camaiore. Le sue dichiarazioni Gabriele, presidente della FIGC, è intervenuto a margine di un evento a Camaiore. Le dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. «C’è l’esigenza di restituire ai fruitori l’evento. Ho incontrato il premier giorni fa e abbiamo affrontato il tema. Priorità ora alle scuole, addella questione. Quanto al campionato prendo in considerazione solo il piano A. I playoff? Qualcuno aveva criticato questa mia idea poi però ha vissuto e visto l’esperienza delleed è stata celebrata questa soluzione. Forse ho sbagliato a coniare l’espressione ...

