Grande Fratello Vip: Flavia Vento si ritira, Tommaso Zorzi in isolamento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Iniziato da soli due giorni, il Grande Fratello Vip non ha risparmiato colpi di scena. Nelle ultime ore, infatti, dopo aver accusato malori legati alla sinusite, Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip per sottoporsi ai controlli, mentre Flavia Vento ha deciso di ritornare dai suoi amati cani. Ecco cosa è successo. Notte movimentata al Grande Fratello. Nelle ultime ore ben due coinquilini hanno varcato la porta rossa. E se uno lo ha fatto solo temporaneamente, l’altro ha deciso di abbandonare il gioco perché le mancavano i suoi cani dai quali non si separa mai. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Flavia ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Iniziato da soli due giorni, ilVip non ha risparmiato colpi di scena. Nelle ultime ore, infatti, dopo aver accusato malori legati alla sinusite,ha momentaneamente abbandonato la Casa delVip per sottoporsi ai controlli, mentreha deciso di ritornare dai suoi amati cani. Ecco cosa è successo. Notte movimentata al. Nelle ultime ore ben due coinquilini hanno varcato la porta rossa. E se uno lo ha fatto solo temporaneamente, l’altro ha deciso di abbandonare il gioco perché le mancavano i suoi cani dai quali non si separa mai. Stiamo parlando di...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - cristinascat10 : RT @contechristino: Ovviamente ma cosa più iconica dell'uscita lampo della Vento, la De Blanck che commenta 'Che cazzo te ne vai all'una de… - kiara86769608 : RT @ilfattovideo: Venezia, dentro il ‘Grande Fratello’ che controlla i flussi di turisti e pendolari: ecco come funziona -