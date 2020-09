Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la casa dopo un solo giorno (Di mercoledì 16 settembre 2020) Avventura finita clamorosamente nel giro di un solo giorno per Flavia Vento al Grande Fratello Vip: la showgirl abbandona il reality e torna a casa dopo lo sfogo e il pianto disperato davanti ai coinquilini. “Non ce la faccio“, queste le sue parole prima dell’uscita di scena nel cuore della notte. Flavia Vento abbandona il Grande Fratello Vip È una notizia clamorosa, in parte attesa da alcuni dei concorrenti del reality, quella dell’abbandono di Flavia Vento al Grande Fratello Vip. La showgirl aveva manifestato forti segni di sofferenza per il ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Avventura finita clamorosamente nel giro di unperalVip: la showgirlil reality e torna alo sfogo e il pianto disperato davanti ai coinquilini. “Non ce la faccio“, queste le sue parole prima dell’uscita di scena nel cuore della notte.ilVip È una notizia clamorosa, in parte attesa da alcuni dei concorrenti del reality, quella dell’abbandono dialVip. La showgirl aveva manifestato forti segni di sofferenza per il ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - _fed_UP_ : RT @contechristino: Ovviamente ma cosa più iconica dell'uscita lampo della Vento, la De Blanck che commenta 'Che cazzo te ne vai all'una de… - Matolas : RT @contechristino: Ovviamente ma cosa più iconica dell'uscita lampo della Vento, la De Blanck che commenta 'Che cazzo te ne vai all'una de… -