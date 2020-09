Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la casa dopo 24 ore (Di mercoledì 16 settembre 2020) dopo sole 24 ore, Flavia Vento ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il reality show, partito questo lunedì 14 settembre, ha già agitato le acque televisive e la showgirl ha deciso di varcare con biglietto di sola uscita la porta rossa. Flavia Vento, già di primo mattino, non si era svegliata di buonumore e un forte attacco d’ansia era poi sfociato in un pianto: le mancavano i suoi cani. “Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente”, ha spiegato tra le lacrime. Nonostante le insistenze da parte dei coinquilini, la Vento ha deciso di lasciare la casa dopo cena, dopo aver avuto un altro ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020)sole 24 ore,ha deciso di lasciare ladelVip. Il reality show, partito questo lunedì 14 settembre, ha già agitato le acque televisive e la showgirl ha deciso di varcare con biglietto di sola uscita la porta rossa., già di primo mattino, non si era svegliata di buonumore e un forte attacco d’ansia era poi sfociato in un pianto: le mancavano i suoi cani. “Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente”, ha spiegato tra le lacrime. Nonostante le insistenze da parte dei coinquilini, laha deciso di lasciare lacena,aver avuto un altro ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - colexisart : RT @contechristino: Ovviamente ma cosa più iconica dell'uscita lampo della Vento, la De Blanck che commenta 'Che cazzo te ne vai all'una de… - AntonioStelvio6 : RT @gnu4545: #FaustoLeali elogia #Mussolini. Dal 'Grande Fratello' al 'Grande Fascistello' è stato un attimo. #GFvip -