Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona il reality. Patrizia De Blanck: “Fatti ricoverare, sei pazza! Sei tu che stai male non i cani” (Di mercoledì 16 settembre 2020) A poco più di ventiquattr’ore dall’inizio, c’è già un colpo di scena al Grande Fratello Vip. Flavia Vento ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5. A spingere la showgirl a prendere questa drastica decisione è stato il pensiero dei suoi amati cani: l’idea di averli lasciati a casa da soli e di non poterli vedere per la prima volta per molto tempo le ha causato un attacco d’ansia nella mattinata di martedì 15 settembre e nella serata la situazione è degenerata al punto che lei ha deciso di uscire dalla casa più spiata d’Italia e tornare da loro. A nulla sono servite le parole dei compagni d’avventura, che hanno cercato di consolarla e di convincerla a non lasciare il programma. Ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) A poco più di ventiquattr’ore dall’inizio, c’è già un colpo di scena alVip.ha deciso dire ildi Canale 5. A spingere la showgirl a prendere questa drastica decisione è stato il pensiero dei suoi amati cani: l’idea di averli lasciati a casa da soli e di non poterli vedere per la prima volta per molto tempo le ha causato un attacco d’ansia nella mattinata di martedì 15 settembre e nella serata la situazione è degenerata al punto che lei ha deciso di uscire dalla casa più spiata d’Italia e tornare da loro. A nulla sono servite le parole dei compagni d’avventura, che hanno cercato di consolarla e di convincerla a non lasciare il programma. Ma ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - ahoy_boy98 : RT @gnustefani: FLAVIA VENTO DICE CHE VUOLE USCIRE LA CONTESSA DE BLANK: 'MA NDO CAZZO VAI ALL'UNA DI NOTTE STA A ROMPERE I COGLIONI AL GR… - chapmns : flavia vento dopo essere stata nella casa del grande fratello solamente per 24 ore: -