Grande Fratello Vip, Fausto Leali shock: "Mussolini ha fatto cose buone", chiesta la squalifica (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grande Fratello Vip nella bufera per via di uno dei suoi concorrenti più famosi, vale a dire il noto cantante Fausto Leali. Il "negro bianco", 75 anni, ha pronunciato delle parole che non sono sfuggite ai tanti che seguono live la casa per ventiquattrore su ventiquattro, e la regia non c'ha messo una pezza in tempo: "Mussolini ha fatto delle cose per l'umanità, le pensioni per esempio, ma poi è andato con Hitler, che nella storia era un fan di Mussolini". In molti chiedono la squalifica e la denuncia dell'interprete per apologia del fascismo.

