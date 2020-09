Grande Fratello Vip, Fausto Leali elogia Mussolini: “Ha fatto cose per l’umanità, Hitler era suo fan” | VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Fausto Leali elogia Mussolini al Grande Fratello Vip: “Hitler era suo fan” VIDEO È bufera sul cantante Fausto Leali, concorrente del Grande Fratello Vip, il quale, nel corso del reality, ha elogiato Benito Mussolini affermando che il Duce ha “fatto anche cose buone” e che “Hitler era suo fan”. La conversazione è avvenuta all’interno della Casa di Cinecittà nella serata di martedì 15 settembre e non è passata inosservata agli attenti spettatori del reality show. L’autore di brani quali A chi e Mi manchi stava conversando ... Leggi su tpi (Di mercoledì 16 settembre 2020)alVip: “era suo fan”È bufera sul cantante, concorrente delVip, il quale, nel corso del reality, hato Benitoaffermando che il Duce ha “anchebuone” e che “era suo fan”. La conversazione è avvenuta all’interno della Casa di Cinecittà nella serata di martedì 15 settembre e non è passata inosservata agli attenti spettatori del reality show. L’autore di brani quali A chi e Mi manchi stava conversando ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - leomorabito : Flavia Vento lascia il Grande Fratello Vip per tornare dai suoi cani. L'avevano abbandonata a Cinecittà. #GrandeFratelloVip - carusopascoski_ : RT @Maxxeo: Gli autori del Grande Fratello appena Flavia Vento ha varcato la porta: -