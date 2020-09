Grande Fratello Vip 5, lite tra Patrizia De Blanck e Flavia Vento: "Sei tu che stai male, non i cani" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavia Vento prima di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 5 ha litigato furiosamente con Patrizia De Blanck che l'accusava di usare l'amore per i cani per nascondere problemi mentali. La breve convivenza al Grande Fratello Vip 5 di Patrizia De Blanck e Flavia Vento è stata caratterizzata da una lite furiosa scoppiata poco prima che l'ex showgirl abbandonasse la casa. La contessa infatti ha accusato Flavia Vento di usare strumentalmente l'amore per i propri cani solo per nascondere problemi ben più gravi e di ben altra natura. Flavia Vento è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)prima di abbandonare la casa delVip 5 ha litigato furiosamente conDeche l'accusava di usare l'amore per iper nascondere problemi mentali. La breve convivenza alVip 5 diDeè stata caratterizzata da unafuriosa scoppiata poco prima che l'ex showgirl abbandonasse la casa. La contessa infatti ha accusatodi usare strumentalmente l'amore per i proprisolo per nascondere problemi ben più gravi e di ben altra natura.è ...

