Grande Fratello Vip 5: Flavia Vento ha lasciato la casa (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Grande Fratello Vip 5: Flavia Vento ha lasciato la casa perchè sentiva la mancanza dei suoi cani. (I VIDEO) Le telecamere del Grande Fratello Vip si sono accese da poco più di 24 ore, ma sono state ore intense all'interno della casa, ore che poi sono sfociate in un abbandono da parte di una dei concorrenti. Flavia Vento ha deciso di lasciare la casa proprio ieri, perchè le mancano troppo i suoi 7 cani. Probabilmente quotata in negativo nei siti di scommesse, la sua uscita stupisce più per la velocità, ma Flavia Vento non è nuova ad abbandoni di reality in corsa. L'ha già fatto ...

