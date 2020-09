Grande Fratello VIP 5: Flavia Vento abbandona la casa dopo 24 ore (VIDEO) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello VIP 5 dopo appena un giorno: la showgirl già in mattinata era scoppiata a piangere pensando ai suoi cani. Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello VIP 5 dove era entrata appena 24 ore fa: la showgirl batte tutti i record e resiste meno di un giorno alle pressioni del reality, dopo che già in mattinata aveva pianto pensando ai suoi cani. Neanche il tempo di disfare le valige che Flavia Vento le ha dovute rifare per abbandonare la casa del Grande Fratello VIP 5 stabilendo un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 16 settembre 2020)ladelVIP 5appena un giorno: la showgirl già in mattinata era scoppiata a piangere pensando ai suoi cani.ladelVIP 5 dove era entrata appena 24 ore fa: la showgirl batte tutti i record e resiste meno di un giorno alle pressioni del reality,che già in mattinata aveva pianto pensando ai suoi cani. Neanche il tempo di disfare le valige chele ha dovute rifare perre ladelVIP 5 stabilendo un ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - mjleysperfume : RT @misorottarcazzo: come cazzo fate a guardare il grande fratello - selishardliquor : RT @TrashAmmme: LA CONTESSA CONTRO L'USCITA DI FLAVIA VENTO NON PERCHÉ SE NE VA MA PERCHÉ SECONDO LEI SE NE SAREBBE DOVUTA ANDARE DOMATTINA… -