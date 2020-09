«Grande Fratello Vip 5»: Flavia Vento abbandona dopo 24 ore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un po’ ce lo aspettavamo che l’avventura di Flavia Vento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si sarebbe interrotta per un suo abbandono, solo che non ci aspettavamo che sarebbe successo così presto. Dopo appena 24 ore di permanenza la showgirl decide, infatti, di lasciare definitivamente il gioco sotto lo sguardo sgomento dei coinquilini che provano fino all’ultimo a farle cambiare idea. La Vento, però, è irremovibile. https://twitter.com/trash_italiano/status/1306000433471684609 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un po’ ce lo aspettavamo che l’avventura di Flavia Vento all’interno della Casa del Grande Fratello Vip si sarebbe interrotta per un suo abbandono, solo che non ci aspettavamo che sarebbe successo così presto. Dopo appena 24 ore di permanenza la showgirl decide, infatti, di lasciare definitivamente il gioco sotto lo sguardo sgomento dei coinquilini che provano fino all’ultimo a farle cambiare idea. La Vento, però, è irremovibile. https://twitter.com/trash_italiano/status/1306000433471684609

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - baumanstyle : RT @TrashAmmme: LA CONTESSA CONTRO L'USCITA DI FLAVIA VENTO NON PERCHÉ SE NE VA MA PERCHÉ SECONDO LEI SE NE SAREBBE DOVUTA ANDARE DOMATTINA… - aguari68 : RT @LucillaMasini: GFVip. Fausto Leali elogia Mussolini: 'Hitler era suo fan'. Dal Grande Fratello al Grande Balilla è un attimo. #gfvip202… -