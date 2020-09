Grande Fratello: Marina La Rosa, matrimonio in crisi? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Marina La Rosa, ex concorrente del primo “Grande Fratello”, sarebbe separata dal marito, Guido Bellitti, da tre mesi. I due avrebbero mantenuto buoni rapporti. Lo racconta “Il Messaggero”, riportando le dichiarazioni di fonti vicine alla coppia. Tira aria di crisi tra Marina La Rosa e il marito Guido Bellitti? L’ex “gatta morta” del primo storico “Grande Fratello” e, più di recente, concorrente dell’”Isola dei famosi 2019” si sarebbe “separataArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 16 settembre 2020)La, ex concorrente del primo “”, sarebbe separata dal marito, Guido Bellitti, da tre mesi. I due avrebbero mantenuto buoni rapporti. Lo racconta “Il Messaggero”, riportando le dichiarazioni di fonti vicine alla coppia. Tira aria ditraLae il marito Guido Bellitti? L’ex “gatta morta” del primo storico “” e, più di recente, concorrente dell’”Isola dei famosi 2019” si sarebbe “separataArticolo completo: dal blog SoloDonna

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - puciotta : RT @contechristino: Ovviamente ma cosa più iconica dell'uscita lampo della Vento, la De Blanck che commenta 'Che cazzo te ne vai all'una de… - ella_ciaccia911 : RT @gnustefani: De Blank a Flavia Vento che vuole uscire: 'ma NDO cazzo vai all'1 de notte STAI a rompere i coglioni al Grande Fratello'.… -