Governo, il ministro degli esteri Di Maio commenta lo “scherzo” ricevuto (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il ministro degli esteri Di Maio commenta lo “scherzo” ricevuto da un oppositore nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano Un bagno d’acqua, un simpatico scherzo a Luigi Di Maio nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano. Il ministro degli esteri era nel comune vesuviano per la campagna a favore del … L'articolo Governo, il ministro degli esteri Di Maio commenta lo “scherzo” ricevuto proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020) IlDilo “scherzo”da un oppositore nella serata di ieri a San Giorgio a Cremano Un bagno d’acqua, un simpatico scherzo a Luigi Dinella serata di ieri a San Giorgio a Cremano. Ilera nel comune vesuviano per la campagna a favore del … L'articolo, ilDilo “scherzo”proviene da YesLife.it.

ilfoglio_it : Guerini: 'Gli italiani schedati in Cina? Preoccupante'. Su Renzi nel Pd: 'Non è all'ordine del giorno'. Il ministr… - Giorgiolaporta : A cosa servono i testimonial della campagna del NO, quando a fare quella del Si ci sta #DiMaio che non sa neanche l… - ESA_Italia : La visita del Ministro @riccardo_fra e altri rappresentanti del governo , del Presidente #ASI Giorgio Saccoccia e i… - osservando001 : RT @spank75: Da oggi il Giappone ha un nuovo primo ministro: «Non c’è alcun limite al debito che può emettere il governo. L’unica cosa che… - Elisa34012803 : RT @spank75: Da oggi il Giappone ha un nuovo primo ministro: «Non c’è alcun limite al debito che può emettere il governo. L’unica cosa che… -