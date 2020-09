Governo contro la Sardegna | impugnata l’ordinanza anti-contagi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma, 16 set – Dopo la Sicilia, la: è di nuovo scon ilcentrale. Ieri sera l’Avvocatura dello Stato ha impugnato, daval Tar della, l’ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas, in vigore da ieri fino al 7 ottobre, che prevede il tampone molecolare ogenico entro 48 ore dall’arrivo per i passeggeri in entrata che non si siano presentati all’imbarco con una certificazione di negatività al coronavirus. Ilcentrale contesta il mancato rispetto dell’articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone. Le ragioni del ministero degli Affari regionali Fonti del ministero degli Affari regionali spiegano all’AdnKronos che l’ordinanza ...