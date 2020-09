Gli italiani truffati sulle mascherine, scatta la maxi inchiesta: prezzi folli e certificazioni false (Di mercoledì 16 settembre 2020) La procura di Roma ha aperto quattro fascicoli di indagine per far luce sulle forniture di mascherine, indispensabili per proteggere personale sanitario e cittadini durante l'emergenza coronavirus. L'... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) La procura di Roma ha aperto quattro fascicoli di indagine per far luceforniture di, indispensabili per proteggere personale sanitario e cittadini durante l'emergenza coronavirus. L'...

LegaSalvini : CAPEZZONE CONTRO IL GOVERNO E LA AZZOLINA: 'PRENDETE IN GIRO GLI ITALIANI. SIETE INCAPACI!' - matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho contrastato immigrazione clandestina combattendo scafisti, mafiosi e trafficanti di esseri umani. Io p… - MIIIIILAN1 : RT @GiorgiaMeloni: Anziano coraggioso interviene per aiutare una donna maltrattata e viene pestato da uno spacciatore che gli rompe il femo… - Silvano05230100 : RT @pieroomega: #IoVotoSi Manca veramente poco per veder piangere tutti i politicanti incapaci e cialtroni, ormai #DestinatiAllEstinzione,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Anche gli italiani spendono di più per l’intrattenimento digitale Yahoo Finanza Sbarco nel Siracusano, 67 migranti fermati a terra

Hanno avuto solo il tempo di scendere dalla barca con cui erano arrivati sulla spiaggia di Calamosche, nell’area della riserva di Vendicari, nel Siracusano, 67 migranti bloccati dalle forze dell’ordin ...

ITALIA - NON CI SONO FERITI NELL'ESPLOSIONE DEL PORTO DI ANCONA

Vigili del Fuoco a lavoro per cercare di domare le fiamme. L'incendio è stato circoscritto, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto anche mezzi della Protezione civile della Re ...

Perugia, operazione antidroga: misure cautelari per 12 persone. Stupefacenti da Roma all'Umbria portati da giovani

Sono state applicate delle misure cautelari nei confronti di 12 persone, in gran parte di origine africana, accusate di traffico di stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. Un uomo del Mali, ...

Hanno avuto solo il tempo di scendere dalla barca con cui erano arrivati sulla spiaggia di Calamosche, nell’area della riserva di Vendicari, nel Siracusano, 67 migranti bloccati dalle forze dell’ordin ...Vigili del Fuoco a lavoro per cercare di domare le fiamme. L'incendio è stato circoscritto, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto anche mezzi della Protezione civile della Re ...Sono state applicate delle misure cautelari nei confronti di 12 persone, in gran parte di origine africana, accusate di traffico di stupefacenti, in particolare hashish e marijuana. Un uomo del Mali, ...