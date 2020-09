Giroud confessa | “Ero determinato a lasciare il Chelsea Così tanto che… potevo andare anche al Tottenham”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Non ha timore ad ammettere quanto accaduto nello scorso mercato invernale. Olivierlo ha detto più volte e lo ha ribaditoin occasione della sua intervista per So Foot, aggiungendo un particolare decisamente inedito. L'attaccante delnon sembrava rientrare nei piani del tecnico Lampardche stava discutendo del suo futuro con diversi club tra cuiLazio e Inter.La verità, però, è che il bomber francese volevavia dalcosì fortemente che... era pronto a firmare per i rivali del Tottenham.: "Volevovia.al Tottenham"caption id="attachment 705383" align="alignnone" width="402"(Getty ...

Non ha timore ad ammettere quanto accaduto nello scorso mercato invernale. Olivier Giroud lo ha detto più volte e lo ha ribadito anche in occasione della sua intervista per So Foot, aggiungendo un par ...L’operazione può saltare: la dichiarazione di Paratici ha spiazzato i tifosi e il calciomercato della Juventus rischia di subire un duro colpo. L’attesa per l’arrivo di Luis Suarez alla Juventus è alt ...Grande artefice del finale di stagione del Chelsea con cinque gol nelle ultime sei giornate di Premier League, Olivier Giroud vede ancora una volta il suo fragile status di titolare minacciato dall'ar ...