Giro d’Italia Femminile | la settima tappa toccherà anche il Sannio

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio – Domani 17 settembre 2020 ci sarà il passaggio del 31esimod’Italia Rosa per le strade di Montesarchio. L’amministrazione comunale, con la presenza della delegata allo sport Ilaria Caturano e dell’assessore alle pari opportunità Annalisa Clemente, saluterà le atlete con palloncini rosa in segno di sensibilità verso il genere. I cittadini sono invitati ad assistere al transito delle atlete tra le 13:00 e le 13:30 mantenendo comunque le distanze di sicurezza per il contenimento del COVID-19. Il percorso di gara interesserà: Via Annunziata Vecchia, Via Mario Pagano, Via Benevento, Piazza C. Pagnozzi, Via Amendola, Piazza C. Poerio e Via Napoli, ove si invita la popolazione a non sostare i veicoli dalle ore 12:30 fino al termine della ...