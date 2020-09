Giornata mondiale dell’ozono, la storia (quasi) a lieto fine del prezioso filtro solare può insegnarci molto sul futuro del pianeta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16 settembre è la Giornata mondiale dell’ozono, che ricorda la data di entrata in vigore del Protocollo di Montreal. Tema di questa edizione “Ozono per la vita: 35 anni di protezione dello strato di ozono”. Gas strano, l’ozono, molecola instabile composta da tre atomi di ossigeno. Nell’aria a bassa quota, quella che respiriamo, è tossico, perché altamente reattivo e danneggia i nostri processi vitali, lo si usa infatti anche per disinfettare acqua e aria dal coronavirus, per la sua azione aggressiva sulle forme viventi. Ma nella stratosfera, a circa 30 chilometri di quota, diventa un prezioso e insostituibile mantello protettivo per difenderci dalla parte più energetica della radiazione ultravioletta emessa dal sole, che potrebbe danneggiare la vita generando tumori cutanei e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il 16 settembre è ladell’ozono, che ricorda la data di entrata in vigore del Protocollo di Montreal. Tema di questa edizione “Ozono per la vita: 35 anni di protezione dello strato di ozono”. Gas strano, l’ozono, molecola instabile composta da tre atomi di ossigeno. Nell’aria a bassa quota, quella che respiriamo, è tossico, perché altamente reattivo e danneggia i nostri processi vitali, lo si usa infatti anche per disinfettare acqua e aria dal coronavirus, per la sua azione aggressiva sulle forme viventi. Ma nella stratosfera, a circa 30 chilometri di quota, diventa une insostituibile mantello protettivo per difenderci dalla parte più energetica della radiazione ultravioletta emessa dal sole, che potrebbe danneggiare la vita generando tumori cutanei e ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale Giornata mondiale per l’alimentazione 2020, celebrazioni dal 2 ottobre all’8 novembre. Nota Orizzonte Scuola 16 Days 16 Films (3° edizione)

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa si terrà quest’anno dal 25 novembre al 10 dicembre 2020, tra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne e la Giornata Int ...

La Giornata Internazionale dei Diritti Umani a supporto della dignità degli sport

La data è stata scelta per onorare l'attuazione e la notifica da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) In ...

Giornata Internazionale per la preservazione dell’ozonosfera

Oggi 16 Settembre è la giornata Internazionale per la preservazione dell’ozonosfera 2020. Istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ricorda l’impegno assunto dai governi mondiali verso la ...

