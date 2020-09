Giorgia Meloni: «Voglio superare i Cinquestelle alle elezioni, possiamo riuscirci» (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Giorgia Meloni a Mattino 5 in veste di leader della politica, di mamma, di donna. Il clima è disteso, i toni sono colloquiali, nonostante siamo al rush finale della campania elettorale. Tanto che, dopo aver rivelato di essere stata lei ad accompagnare e riprendere la figlia nel primo giorno di scuola, annuncia: ora sono in Campania. In pomeriggio torno a casa, ma già domani sarò fuori: nella Marche e in Toscana… E si torna a bomba a parlare di elezioni regionali come test sul governo. Ma anche del referendum. Dell’omicidio di Willy e di tanto altro. Vediamo, riassunti in pillole, alcuni degli spunti d’attualità affrontati dalla numero uno di Fdi ospite in collegamento con lo studio del programma Mediaset. La partecipazione di Giorgia Meloni a “Mattino ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 16 settembre 2020)a Mattino 5 in veste di leader della politica, di mamma, di donna. Il clima è disteso, i toni sono colloquiali, nonostante siamo al rush finale della campania elettorale. Tanto che, dopo aver rivelato di essere stata lei ad accompagnare e riprendere la figlia nel primo giorno di scuola, annuncia: ora sono in Campania. In pomeriggio torno a casa, ma già domani sarò fuori: nella Marche e in Toscana… E si torna a bomba a parlare diregionali come test sul governo. Ma anche del referendum. Dell’omicidio di Willy e di tanto altro. Vediamo, riassunti in pillole, alcuni degli spunti d’attualità affrontati dalla numero uno di Fdi ospite in collegamento con lo studio del programma Mediaset. La partecipazione dia “Mattino ...

