Gigi D’Alessio tradito da Anna Tatangelo? Le parole del cantante (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gigi D’Alessio e la rivelazione choc fatta a Francesca Fialdini su Rai 1. Le sue parole sono state del tutto inaspettate Gigi D’Alessio continua a far parlare di sé e a rimanere sulla cresta del gossip. Dopo la fine della sua storia con Anna Tatangelo non c’è pace per il cantante napoletano che è attorniamo … L'articolo Gigi D’Alessio tradito da Anna Tatangelo? Le parole del cantante proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020)D’Alessio e la rivelazione choc fatta a Francesca Fialdini su Rai 1. Le suesono state del tutto inaspettateD’Alessio continua a far parlare di sé e a rimanere sulla cresta del gossip. Dopo la fine della sua storia connon c’è pace per ilnapoletano che è attorniamo … L'articoloD’Alessioda? Ledelproviene da YesLife.it.

strangerrkid : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - perfectderavin : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - Abeautifulnoise : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - hughzchjara : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - fedesbooty : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV