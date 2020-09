Gigi D’Alessio, il grande gesto ha lasciato i suoi fan senza parole (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gigi D’Alessio dal cuore grande. Il gesto del cantante ha lasciato ancora una volta i fan a bocca aperta. La sua bontà conquista tutti Gigi D’Alessio dal cuore grande. Il cantante ancora una volta è riuscito a stupire i suoi fan ed in particolare uno di loro al quale ha fatto un dono davvero meraviglioso. … L'articolo Gigi D’Alessio, il grande gesto ha lasciato i suoi fan senza parole proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020)D’Alessio dal cuore. Ildel cantante haancora una volta i fan a bocca aperta. La sua bontà conquista tuttiD’Alessio dal cuore. Il cantante ancora una volta è riuscito a stupire ifan ed in particolare uno di loro al quale ha fatto un dono davvero meraviglioso. … L'articoloD’Alessio, ilhafanproviene da YesLife.it.

jaysembrace : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - clouudynight : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - kikertmel : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - waitinglou : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… - lostandfounduta : RT @aatoml: quando dite che gigi è in travaglio per favore specificate il cognome perché immagino sempre gigi d'Alessio incinto e non è una… -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Vanessa Incontrada chiama il marito sul palco: «Mi disse di sorridere dei miei difetti» Corriere TV