Giardino delle Cascate all’Eur riapre integralmente dopo 60 anni (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma – dopo quasi sessant’anni riapre integralmente il monumentale Giardino delle Cascate dell’Eur. Il Giardino, di cui fino a oggi erano fruibili cinquemila metri quadrati su quattro ettari totali, e’ stato restaurato dalla proprieta’ Eur spa e verra’ inaugurato il 25 settembre con il festival Videocitta’. IL RESTAURO – In particolare, l’intervento ha comportato una cura particolare delle essenze arboree e delle parti verdi, attraverso anche una bonifica generale dell’intera area. La parte piu’ complessa ha riguardato tutta la porzione impiantistica, con particolare riguardo alla rifunzionalizzazione del sistema delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Roma –quasi sessant’il monumentaledell’Eur. Il, di cui fino a oggi erano fruibili cinquemila metri quadrati su quattro ettari totali, e’ stato restaurato dalla proprieta’ Eur spa e verra’ inaugurato il 25 settembre con il festival Videocitta’. IL RESTAURO – In particolare, l’intervento ha comportato una cura particolareessenze arboree eparti verdi, attraverso anche una bonifica generale dell’intera area. La parte piu’ complessa ha riguardato tutta la porzione impiantistica, con particolare riguardo alla rifunzionalizzazione del sistema...

Maury_196 : RT @paolorm2012: Roma, con Videocittà riapre il Giardino delle Cascate all'Eur: tre giorni di show-tech con omaggio a Morricone https://t.c… - paolorm2012 : RT @paolorm2012: Roma, con Videocittà riapre il Giardino delle Cascate all'Eur: tre giorni di show-tech con omaggio a Morricone https://t.c… - 007Vincentxxx : RT @paolorm2012: Roma, con Videocittà riapre il Giardino delle Cascate all'Eur: tre giorni di show-tech con omaggio a Morricone https://t.c… - paolorm2012 : Roma, con Videocittà riapre il Giardino delle Cascate all'Eur: tre giorni di show-tech con omaggio a Morricone… - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: The sound of 'Vespers' bells in my garden ... ~ Il suono delle campane del ' Vespro… -