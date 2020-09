GF Vip, De Blanck sul ritiro di Flavia Vento: «Sei tu che stai male, non i cani. Sei pazza. Devi ricoverarti. Che cazz0 ci sei venuta a fare qua dentro tu?» (Di mercoledì 16 settembre 2020) Patrizia De Blanck VS Flavia Vento - GFVip Esilarante querelle tra la contessa Patrizia De Blanck e Flavia Vento prima dell’abbandono della casa da parte di quest’ultima, a 24 ore dall’ingresso. Mentre i concorrenti cercavano di far desistere la Vento dal ritiro (preoccupata per i suoi cani!), la contessa ha cercato di fare lo stesso, a modo suo, salvo poi sbottare: “Guarda che te invece di andare via, Devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza”. E poi, rivolgendosi agli altri gieffini: “ma vaffancul0 ma veramente (…) un giorno che sta qua! Ma è tutta str0nza questa!”. #GF Vip, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Patrizia DeVS- GFVip Esilarante querelle tra la contessa Patrizia Deprima dell’abbandono della casa da parte di quest’ultima, a 24 ore dall’ingresso. Mentre i concorrenti cercavano di far desistere ladal(preoccupata per i suoi!), la contessa ha cercato dilo stesso, a modo suo, salvo poi sbottare: “Guarda che te invece di andare via,andare a farti ricoverare perché mica sei nor. Sei”. E poi, rivolgendosi agli altri gieffini: “ma vaffancul0 ma veramente (…) un giorno che sta qua! Ma è tutta str0nza questa!”. #GF Vip, ...

