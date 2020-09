GF Vip 5 Tommaso Zorzi abbandona la casa dopo malori: fuori anche Flavia Vento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un ingresso tormentato quello di Tommaso Zorzi al GF Vip 5: lamentato sin da subito un certo malessere, l’influencer da oltre 800 mila followers ha momentaneamente abbandonato la casa di Cinecittà “per sottoporsi a tutte le cure del caso”. È il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello a darne notizia, spiegando le ragioni che hanno spinto gli autori a prendere tali provvedimenti. “dopo aver accusato malori legati alla sinusite, – si legge sul social del reality – Tommaso Zorzi ha momentaneamente abbandonato la casa di ‘Grande Fratello Vip’ per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un ingresso tormentato quello dial GF Vip 5: lamentato sin da subito un certo malessere, l’influencer da oltre 800 mila followers ha momentaneamenteto ladi Cinecittà “per sottoporsi a tutte le cure del caso”. È il profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello a darne notizia, spiegando le ragioni che hanno spinto gli autori a prendere tali provvedimenti. “aver accusatolegati alla sinusite, – si legge sul social del reality –ha momentaneamenteto ladi ‘Grande Fratello Vip’ per sottoporsi a tutte le cure del caso e ai controlli medici in virtù dei protocolli previsti per la ...

