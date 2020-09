‘Gf Vip 5’ | Iconize risponde alla provocazione del suo ex Tommaso Zorzi e svela perché i loro rapporti si sono interrotti bruscamente Video

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 16 settembre 2020) I noti influencere Marco Ferrero, in arte, avevano messo finestoria d’amore l’anno scorso. Itra i due, rimasti inizialmente conviviali, siimprovvisamenteprima dell’entrata dinella casa del Grande Fratello Vip 5., infatti, aveva trasmesso una diretta Instagram in cui, intervistato da una giornalista riguardo il suo imminente ingresso nella Casa, si era lasciato andare a pesanti dichiarazioni sull’ex Marco: Io non vorrei ex fidanzati, ma so che secondo me ce nealmeno due certi. Quello, diciamolo… Marco. Lui non vede l’ora. Io non vorrei sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma lui ...