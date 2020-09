GF Vip 5, Fausto Leali a rischio squalifica dopo le dichiarazioni su Mussolini? “Ha fatto delle cose per l’umanità” (video) (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il suo ingresso nella casa non era passato inosservato, non tanto però per meriti propri quanto per l’abbagliante Matilde Brandi, che lo ha preso idealmente per mano nei suoi primi minuti al Grande Fratello Vip 5. Poi, man mano che i concorrenti varcavano la soglia rossa, Fausto Leali ha iniziato a sprofondare sul divano, osservando rigidamente le norme anti Covid-19 (che abbia previsto l’abbandono momentaneo di Zorzi?). Accortosi che così non poteva continuare, e forse ispirato dal bicchiere di vino ricevuto in dote da Matilde, si è ripreso poco più tardi, lasciandosi sfuggire qualche confidenza di troppo con gli altri inquilini. Ecco il video incriminato in cui il cantante riesce nell’impresa di parlare, nello stesso discorso, di Mussolini e Hitler dopo ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il suo ingresso nella casa non era passato inosservato, non tanto però per meriti propri quanto per l’abbagliante Matilde Brandi, che lo ha preso idealmente per mano nei suoi primi minuti al Grande Fratello Vip 5. Poi, man mano che i concorrenti varcavano la soglia rossa,ha iniziato a sprofondare sul divano, osservando rigidamente le norme anti Covid-19 (che abbia previsto l’abbandono momentaneo di Zorzi?). Accortosi che così non poteva continuare, e forse ispirato dal bicchiere di vino ricevuto in dote da Matilde, si è ripreso poco più tardi, lasciandosi sfuggire qualche confidenza di troppo con gli altri inquilini. Ecco ilincriminato in cui il cantante riesce nell’impresa di parlare, nello stesso discorso, die Hitler...

Corriere : E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante - Al95339963 : RT @Corriere: E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le f... - PAVONEVITTORIA : 'Mussolini ha fatto cose buone e Hitler era un suo fan'. Bufera su Fausto Leali al Gf Vip - andrea_pecchia : #FaustoLeali, frase choc su #Mussolini al #GFVip: '#Hitler era un suo fan'. Ma esattamente, questo merdoso programm… - RAFFAEL07976412 : RT @Corriere: E Leali elogia Mussolini: «Ha fatto cose buone, come le pensioni». Polemiche per le frasi del cantante -