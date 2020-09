Germania, sospesi 29 agenti di polizia: inneggiavano a Hitler su Whatsapp (Di mercoledì 16 settembre 2020) In Germania, 29 agenti di polizia sono stati protagonisti di una vicenda che ha sconvolto l’intera nazione: sui gruppi Whatsapp condividevano contenuti a tema neonazista. È successo in Germania. Qui… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) In, 29disono stati protagonisti di una vicenda che ha sconvolto l’intera nazione: sui gruppicondividevano contenuti a tema neonazista. È successo in. Qui… L'articolo proviene da .

