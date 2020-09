iconanews : Germania: chat estrema destra, sospesi 29 agenti di polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Germania chat

Agenzia ANSA

(ANSA) - BERLINO, 16 SET - Una chat di gruppo dai contenuti di estrema destra. È la pista che ha portato alla sospensione 29 agenti di polizia in Germania, nel Nordreno-Vestfalia. Quattordici dovranno ...Almeno cinque chat di gruppo dai contenuti di estrema destra. È la pista che ha portato alla sospensione 29 agenti di polizia in Germania, nel Nordreno-Vestfalia. Altri quattordici dovranno essere all ...Una chat di gruppo dai contenuti di estrema destra. È la pista che ha portato alla sospensione 29 agenti di polizia in Germania, nel Nordreno-Vestfalia. Quattordici dovranno essere allontanati dal ser ...