Gemma Galgani ha dei problemi lavorativi, arriva la confessione della dama torinese (Di mercoledì 16 settembre 2020) Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne e lo è stata negli ultimi 10 anni. Oltre ad essere un personaggio di grande successo, sempre al centro del gossip ma anche delle critiche, La dama torinese è anche la direttrice del Teatro Colosseo di Torino dove lavora ormai da tanti anni. A quanto pare, per via della pandemia da coronavirus in quest’ultimo periodo Gemma sarebbe rimasta senza lavoro ed a confessarlo è stata proprio lei, la quale ha aggiunto di essere stata costretta a trasferirsi anche a Roma. Purtroppo con la pandemia da coronavirus molti settori sono rimasti colpiti e tra questi sembra che ci sia anche lo spettacolo ed il teatro nello specifico. Gemma Galgani è ... Leggi su controcopertina (Di mercoledì 16 settembre 2020)è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne e lo è stata negli ultimi 10 anni. Oltre ad essere un personaggio di grande successo, sempre al centro del gossip ma anche delle critiche, Laè anche la direttrice del Teatro Colosseo di Torino dove lavora ormai da tanti anni. A quanto pare, per viapandemia da coronavirus in quest’ultimo periodosarebbe rimasta senza lavoro ed a confessarlo è stata proprio lei, la quale ha aggiunto di essere stata costretta a trasferirsi anche a Roma. Purtroppo con la pandemia da coronavirus molti settori sono rimasti colpiti e tra questi sembra che ci sia anche lo spettacolo ed il teatro nello specifico.è ...

trash_italiano : Come indossare la mascherina. - Official Tutorial by Gemma Galgani. - zingarella_a_ : Gemma Galgani è ??0PPY: grãndï æmôsšíonï per una grande donna in cerca dell’amore puro e sincero, invidiata da tutt… - Vittori30131483 : RT @Manuel_Real_Off: “Assomigli a Can, l’attore turco” cit. Gemma Galgani Io: ahahahahah #uominiedonne - tastoposponi : Vi attenziono la pagina wikipedia di Gemma Galgani. - CheDonnait : Tutta la nostra solidarietà va a #Gemma #gemmagalgani #uominiedonne -