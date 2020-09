Gemma Galgani disperata: “Senza lavoro e senza cassa integrazione…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da oltre 10 anni alla ricerca dell’amore, Gemma Galgani è una presenza fissa del Trono Over di Uomini e Donne. Era il 2010 e da allora la dama è sempre stata la protagonista del dating show. Lei, e i suoi continui litigi con Tina Cipollari. Non tutti sanno, però, che la donna, prima di arrivare in trasmissione lavorava presso il Teatro Colosseo di Torino. A causa dell’emergenza sanitaria, però, la Galgani si è ritrovata senza lavoro. Ecco le sue dichiarazioni. Gemma Galgani disperata: “Lavoravo ma poi…” È un duro sfogo quello rilasciato da Gemma Galgani al settimanale Nuovo. La storica dama del Trono Over ha infatti raccontato le ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da oltre 10 anni alla ricerca dell’amore,è una prefissa del Trono Over di Uomini e Donne. Era il 2010 e da allora la dama è sempre stata la protagonista del dating show. Lei, e i suoi continui litigi con Tina Cipollari. Non tutti sanno, però, che la donna, prima di arrivare in trasmissione lavorava presso il Teatro Colosseo di Torino. A causa dell’emergenza sanitaria, però, lasi è ritrovata. Ecco le sue dichiarazioni.: “Lavoravo ma poi…” È un duro sfogo quello rilasciato daal settimanale Nuovo. La storica dama del Trono Over ha infatti raccontato le ...

