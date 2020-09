Gazzetta - Milik si sta convincendo della Roma | il polacco ha fatto il punto col suo agente

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Arkadiuszsta aprendo alla. Anche se l’attaccante del Napoli sta ancora riflettendo, i primi contatti con il suoDavid Piantak hanno dato il via a un dialogo positivo con i dirigenti giallorossi.

Gazzetta_it : Intesa #Roma-#Juve-#Napoli. Ma #Milik dice no e blocca pure #Dzeko e #DeSciglio - Gazzetta_it : Roma, c’è l’accordo col #Napoli per #Milik. L’ufficialità nelle prossime ore - Gazzetta_it : #Milik apre alla Roma. E la Juve osserva interessata - zazoomblog : Gazzetta - Milik apre alla Roma Juventus alla finestra - #Gazzetta #Milik #Juventus #finestra - Triplete12 : @DondiegoSospeso @FabDellaValle @Gazzetta_it @OfficialASRoma Dal vitello tonnato di CierreSette alla Carbonara di M… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milik

Il bosniaco è ormai la prima scelta per il ruolo di centravanti, ma tutto è legato a Milik continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>> ...Arkadiusz Milik sta aprendo alla Roma. E la Juve vede più vicino Edin Dzeko. Anche se l’attaccante del Napoli sta ancora riflettendo, i primi contatti con il suo agente David Piantak hanno dato il via ...Il silenzio di Arkadiusz Milik tiene sulle spine la Roma e la Juventus. L’attaccante del Napoli anche ieri si è allenato parte a Castelvolturno, come gli altri giorni: cioè da quando Rino Gattuso ha p ...