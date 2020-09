Gatto morto dopo il lavaggio con candeggina | gli animalisti puntano il dito su Barbara d’Urso

(Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ stato inviato questa mattina dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente alla Procura della Repubblica di Cremona un esposto per chiedere di accertare le eventuali responsabilità dirette ed indirette della conduttrice della trasmissione Pomeriggio 5d’Urso e del suo ospite dottor Enrico Zibellini che nella puntata dello scorso 26 marzo 2020 avevano invitato i proprietari di animali domestici a lavare con una soluzione di acqua ele zampe per evitare che potessero diffondere il Covid, pratica questa che ha purtroppo poi portato alla morte di une all’ustione delle zampe di altri cani e gatti. Nell’esposto si legge: “Nella puntata di Pomeriggio 5 dello scorso 26 marzo 2020 condotta daD’Urso il veterinario Enrico Zibellini ...

Fa appello alla Asl Toscana Sud Est perché i suoi animali, un cane e quattro gatti, le siano restituiti per completare la quarantena a casa. La signora è la proprietaria del gatto che tre mesi fa morì ...