Garante detenuti | a Rebibbia sportelli per diritto assistenza

Roma – Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della liberta' personale del Lazio, Stefano Anastasia, si e' recato oggi nella terza casa circondariale di Rebibbia a Roma, per presentare gli sportelli per i diritti dei detenuti negli istituti penitenziari, il progetto di integrazione tra Garante (espressione del Consiglio regionale che lo ha istituito con legge regionale 31/2003), universita' e associazioni qualificate, per il rafforzamento degli strumenti di tutela dei diritti dei detenuti. Assieme al Garante Anastasi'a, a presentare il progetto ai detenuti e' intervenuto Dario Di Cecca, responsabile per il polo di Rebibbia del dipartimento di giurisprudenza di Roma Tre, ...

Carcere, Garante detenuti Lazio: a Rebibbia gli sportelli per i diritti e l'assistenza sanitaria

Omicidio Willy, le parole dei genitori dopo il funerale del figlio

“Abbiamo già perdono gli assassini di nostro figlio“, avrebbero detto i genitori di Willy Monteiro, ucciso di botte a Colleferro la notte tra il 5 e 6 settembre. Parole forti che cercano di riportare ...

Carcere, Garante detenuti Lazio: a Rebibbia gli sportelli per i diritti e l'assistenza sanitaria

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale del Lazio, Stefano Anastasìa, si è recato oggi nella terza casa circondariale di Rebibbia a Roma, per presentare gli sp ...

Consiglio Regionale:Nota del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Questa mattina il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione Calabria, Agostino Siviglia, si è recato all’istituto penitenziario di Arghillà ...

