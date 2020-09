Galliani "Ibra al Monza? Se andiamo in Serie A..." (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 16 SET - "No, quello di Zlatan era un giochino divertente che abbiamo fatto io e lui. E' chiaro ed evidente che l'ingaggio di Ibra non è fattibile per il Monza. Magari se andremo in ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 16 SET - "No, quello di Zlatan era un giochino divertente che abbiamo fatto io e lui. E' chiaro ed evidente che l'ingaggio dinon è fattibile per il. Magari se andremo in ...

