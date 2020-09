G2 Esports, nuova partnership per il campionato mondiale di LoL: raggiunto l’accordo con Domino’s Pizza (Di mercoledì 16 settembre 2020) G2 Esports, famosa organizzazione di Esports con sede a Berlino, ha concordato una partnership con Domino’s Pizza Deutschland in vista del campionato mondiale 2020 di League of Legends. I due brand hanno lavorato insieme per la prima volta nell’ottobre 2019, in occasione del campionato del mondo dello scorso anno. Il nuovo accordo li vedrà creare unitamente nuove esperienze e opportunità uniche per i fan, con Domino’s Pizza che è stato nominato partner ufficiale del ristorante con servizio rapido di G2 Esports in Germania. G2 Esports e Domino’s creeranno una gamma di contenuti originali progettati per mostrare come Domino’s aiuterà a riunire i fan degli ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 16 settembre 2020) G2, famosa organizzazione dicon sede a Berlino, ha concordato unacon Domino’sDeutschland in vista del2020 di League of Legends. I due brand hanno lavorato insieme per la prima volta nell’ottobre 2019, in occasione deldel mondo dello scorso anno. Il nuovo accordo li vedrà creare unitamente nuove esperienze e opportunità uniche per i fan, con Domino’sche è stato nominato partner ufficiale del ristorante con servizio rapido di G2in Germania. G2e Domino’s creeranno una gamma di contenuti originali progettati per mostrare come Domino’s aiuterà a riunire i fan degli ...

Dopo una breve sosta di qualche mese, il Fantacalcio degli Esports torna con ricchi premi per la stagione 2020/2021! Una prima e seconda edizione che hanno fatto registrare oltre 3.000 iscritti alla n ...

Nel mondo dei videogiochi, il 2020 sarà sicuramente ricordato, soprattutto in Italia, come l’anno di svolta per gli eSports. A causa del lockdown ed il conseguente stop alle varie discipline sportive, ...

Blizzard ha inaugurato un nuovo torneo di Hearthstone, la EMEA Battlegrounds Cup, confermando l’impegno nel campo eSports. I migliori sedici giocatori della modalità Battaglia si contenderanno un prem ...

