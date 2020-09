"Fuori i bambini dalla campagna elettorale". Di Maio oltre la decenza: parla quello di Bibbiano? (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Fuori i bambini dalla politica". Lo ha detto Luigi Di Maio, in collegamento con Mario Giordano a Fuori dal coro, e dalle parti del Pd saranno fischiate molte orecchie. Si parla di scuola, e il ministro degli Esteri difende l'operato della collega di partito Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione: "Criticità erano prevedibili, ma noi nella scuola italiana stiamo applicando le norme più rigide d'Europa. Paesi come la Francia, dopo pochi giorni dalla riapertura, hanno dovuto chiudere centinaia di classi". "Tutto si può migliorare, ma mi lasci dire una cosa - cambia poi il tiro Di Maio -: quando si usano i bambini per una battaglia politica si comincia a sfociare nelle cose inopportune. Non dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) "politica". Lo ha detto Luigi Di, in collegamento con Mario Giordano adal coro, e dalle parti del Pd saranno fischiate molte orecchie. Sidi scuola, e il ministro degli Esteri difende l'operato della collega di partito Lucia Azzolina, ministro dell'Istruzione: "Criticità erano prevedibili, ma noi nella scuola italiana stiamo applicando le norme più rigide d'Europa. Paesi come la Francia, dopo pochi giorniriapertura, hanno dovuto chiudere centinaia di classi". "Tutto si può migliorare, ma mi lasci dire una cosa - cambia poi il tiro Di-: quando si usano iper una battaglia politica si comincia a sfociare nelle cose inopportune. Non dobbiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori bambini Asili nido a Cagliari, il Comune: "Nessun bambino resterà fuori" YouTG.net Luigi Di Maio a Fuori dal coro: "Fuori i bambini dalla campagna elettorale". Cortocircuito: e Bibbiano?

Genitori convocati all’asilo per cambiare i pannolini

In caso di «bisognini» devono arrivare babbo e mamma da fuori. Ma le famiglie si organizzano: a turno ci saranno volontari fissi di supporto. I ringraziamenti del sindaco Arezzo, 15 settembre 2020 – « ...

Uccisa dal fratello a Caivano, oggi i funerali di Maria Paola. Il parroco: basta odio

I funerali di Maria Paola, morta dopo essere stata inseguita e speronata dal fratello Michele Antonio di 30 anni che non accettava la relazione della sorella con un ragazzo trans, si sono svolti alla ...

