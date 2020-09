Frattesi al Monza: dalle visite a sorpresa di ieri all’annuncio (Di mercoledì 16 settembre 2020) Come vi avevamo anticipato, Davide Frattesi è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista ha prima rinnovato il contratto con il Sassuolo ed è stato poi ceduto in prestito alla formazione lombarda, che ha pubblicato questo comunicato: “Il decimo nuovo innesto del mercato estivo del Monza è il centrocampista Davide Frattesi, che arriva a titolo temporaneo annuale dal Sassuolo. Nato il 22 settembre 1999 a Roma, cresce nel settore giovanile giallorosso dove vince Coppa Italia e Supercoppa Primavera nel 2016, prima di essere acquistato dal Sassuolo e girato in prestito ad Ascoli. In bianconero debutta in serie B a 19 anni e gioca complessivamente 33 partite. Poi ecco un nuovo prestito ad Empoli, dove nella stagione scorsa è di nuovo protagonista. Lascia la Toscana dopo 41 gare ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Come vi avevamo anticipato, Davideè un nuovo giocatore del. Il centrocampista ha prima rinnovato il contratto con il Sassuolo ed è stato poi ceduto in prestito alla formazione lombarda, che ha pubblicato questo comunicato: “Il decimo nuovo innesto del mercato estivo delè il centrocampista Davide, che arriva a titolo temporaneo annuale dal Sassuolo. Nato il 22 settembre 1999 a Roma, cresce nel settore giovanile giallorosso dove vince Coppa Italia e Supercoppa Primavera nel 2016, prima di essere acquistato dal Sassuolo e girato in prestito ad Ascoli. In bianconero debutta in serie B a 19 anni e gioca complessivamente 33 partite. Poi ecco un nuovo prestito ad Empoli, dove nella stagione scorsa è di nuovo protagonista. Lascia la Toscana dopo 41 gare ...

