“Fratelli d’Italia voterà sì al referendum per il taglio dei parlamentari ma ora pensiamo ad offrire un governo migliore da quello offerto da De Luca” (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Erika Noschese “Ora pensiamo ad avere un governo migliore rispetto a quello offerto da De Luca”. Parla così il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida intervenuto ieri mattina a Salerno a sostegno dei candidati al consiglio regionale della Campania Alessandro Roberto Arpaia, Francesco Bellomo, Nunzio Carpentieri, Carlo Ferrigno (detto Fabio), Giovanni Fortunato, Antonella Ianniello, Vitantonio Marchesano, Giusy Sorgente, Maria Immacolata Vietri (detta Imma). “Intanto pensiamo alla Campania, ad avere un governo migliore di quello che ha offerto De Luca. E’ la priorità assoluta per i cittadini campani e per le forze politiche che lo hanno ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Erika Noschese “Oraad avere unrispetto ada De Luca”. Parla così il Capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida intervenuto ieri mattina a Salerno a sostegno dei candidati al consiglio regionale della Campania Alessandro Roberto Arpaia, Francesco Bellomo, Nunzio Carpentieri, Carlo Ferrigno (detto Fabio), Giovanni Fortunato, Antonella Ianniello, Vitantonio Marchesano, Giusy Sorgente, Maria Immacolata Vietri (detta Imma). “Intantoalla Campania, ad avere undiche haDe Luca. E’ la priorità assoluta per i cittadini campani e per le forze politiche che lo hanno ...

fattoquotidiano : L’assessore della Giunta Cirio Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia), cerca di vietare la pillola abortiva nei consu… - c_appendino : In questo caso la manifestazione di ignoranza è arrivata dal gruppo di Fratelli d'Italia, tramite l'assessore della… - Fedez : Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero… - infospazio161 : ELEZIONI REGIONALI-FRATELLI D’ITALIA E I CANDIDATI CAMERATI (DANIELE POLATO). #Verona #Veronetta #Veneto… - scpeppe50 : SE IL GOVERNO CONTE DOVESSE CADERE, NIENTE SOLDI DALL'EUROPA. LA COMMISSIONE EUROPEA NON METTERA' MAI RISORSE (RECO… -