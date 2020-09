Frase shock | Willy era solo un immigrato

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Sarebbe stata questa l'orribilepronunciata dai genitori dei picchiatori in seguito all'arresto, dovuto all'ancora più orribile gesto di ferocia che ha ucciso un ragazzo di origini capoverdiane di 21 anni,. Al di là di tutti i pro e i contro che in queste circostanze vengono sparati a zero dall'opinione pubblica, dobbiamo pensare che siamo tutti, volenti o nolenti, un po' corresponsabili di una società che è sempre più allo sbando dal punto di vista dei valori e (...) - Tribuna Libera

Albipao : Frase shock al Comune di Potenza, il consigliere Napoli: «L'omosessualità è contro natura». Poi si scusa - IaconisMario : No. La chirurgia o gli aeroplani sono innaturali. L'omosessualità è naturalissima. - infoitinterno : Frase shock al Comune di Potenza, il consigliere Napoli: «L'omosessualità è contro natura». Poi si scusa - LaGazzettaWeb : Frase shock al Comune di Potenza, il consigliere Napoli: «L'omosessualità è contro natura» - TexMurphyItalia : @SirDistruggere Non condivido totalmente il pensiero di Valentina, ma oggettivamente sta facendo un discorso più am… -

Ultime Notizie dalla rete : Frase shock

AgoraVox Italia

Fausto Leali, durante la puntata del Grande Fratello Vip, è stato criticato per aver pronunciato una frase su Benito Mussolini: cosa ha detto Fausto Leali nella bufera per una frase pronunciata in dir ...Fausto Leali pronuncia frasi scioccanti su Benito Mussolini e Hitler, le regia del Grande Fratello Vip non censura per tempo e i telespettatori pretendono la Squalifica. Sono trascorse poche ore dalla ...Un’edizione che già deve affrontare la difficile situazione causata dall’emergenza Coronavirus, e ora anche il malcontento del web dopo alcune frasi di Fausto Leali riguardanti Benito Mussolini.