Francia, Macron sul Tour de France: “Eventi si svolgano se è sicuro” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Francia, Macron ha parlato della situazione e soprattutto del Tour de France, un evento sportivo che a breve dovrebbe iniziare ufficialmente. In Francia il Covid-19 sta continuando a diffondersi. Il… L'articolo Francia, Macron sul Tour de France: “Eventi si svolgano se è sicuro” proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha parlato della situazione e soprattutto delde, un evento sportivo che a breve dovrebbe iniziare ufficialmente. Inil Covid-19 sta continuando a diffondersi. Il… L'articolosulde: “Eventi sise è sicuro” proviene da .

PNCorrettissimo : #Macron #Turchia | La diplomazia dei caccia della #Francia per contrastare #Erdogan - Castelvico : RT @giuliomeotti: La notizia non è che ci siano medici che difendono i certificati di verginità in Francia. Ma che in Francia si facciano q… - Rog_2 : RT @giuliomeotti: La notizia non è che ci siano medici che difendono i certificati di verginità in Francia. Ma che in Francia si facciano q… - Georgios_Gou : RT @giuliomeotti: La notizia non è che ci siano medici che difendono i certificati di verginità in Francia. Ma che in Francia si facciano q… - mirko60036887 : RT @giuliomeotti: La notizia non è che ci siano medici che difendono i certificati di verginità in Francia. Ma che in Francia si facciano q… -