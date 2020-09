Francia | liceali in minigonna sui social per difendere il diritto a vestirsi come vogliono – Le foto

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tutte in, con vestiti scollati o che lasciano scoperto l’ombelico. In, lunedì 14 settembre, le ragazze che frequentano la scuola superiore hanno deciso di sfidare le regole sull’«abbigliamento adeguato» richiesto dalla maggior parte degli istituti, ritenendolo sessista. Due gli hashtag che hanno marcato lepostate suimedia: #lundi14septembre e #liberationdu14. Protesta minigonneL’outifit di Zoé (Twitter @zoe amr ) per prendere parte alla protesta delleinin. Protesta minigonne2 L’outifit di Zoé (Twitter @zoe amr ) per prendere parte alla protesta dellein ...

Corriere : Il ministro francese: «Vestitevi normali». E le liceali protestano indossando la minig... - gian_antone : RT @IlPrimatoN: Crescono le proteste contro l'ondata di 'puritanesimo' verso l'abbigliamento femminile succinto che ha investito la Francia… - maxxxks : RT @IlPrimatoN: Crescono le proteste contro l'ondata di 'puritanesimo' verso l'abbigliamento femminile succinto che ha investito la Francia… - leoberthi : RT @IlPrimatoN: Crescono le proteste contro l'ondata di 'puritanesimo' verso l'abbigliamento femminile succinto che ha investito la Francia… - EureosCriss : RT @IlPrimatoN: Crescono le proteste contro l'ondata di 'puritanesimo' verso l'abbigliamento femminile succinto che ha investito la Francia… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia liceali

La rivolta delle liceali francesi. Il ministro della Pubblica Istruzione dice: “Vestitevi decentemente” e loro per protesta contro questa nuova Francia puritana vanno tutte a scuola in minigonna o cro ...Liceali francesi protestano per il divieto di indossare minigonne, calze a rete e trucco in aula. La rivolta scattata su Tik Tok e vede come protagoniste giovani francesi agguerrite. Negli ultimi gior ...E' in minigonna, con scollatura o con l'ombelico in vista che - rispondendo all'appello sui social network - molte adolescenti e liceali francesi hanno sfidato "l'abbigliamento corretto" imposto da gr ...