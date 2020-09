Francesca Masi: la mamma immunodepressa che spiega cosa rischia se a scuola non si indossa la mascherina (Di mercoledì 16 settembre 2020) Francesca Masi ha un tumore del sangue, la mielofibrosi,. Per curarsi si è sottoposta a un trapianto di midollo. La donna di 45 anni psicologa, ha un bambino, Galileo che come tutti i bambini è tornato a scuola da poco, fa la quinta elementare in provincia di Pisa. Francesca Masi è immunodepressa e in un post diventato virale ha spiegato cosa rischia se tutti a scuola non indossano le mascherine e il suo bambino le porta il virus a casa rivolgendosi ai genitori: «Perdete 10 minuti del vostro tempo a rendere consapevoli e responsabili i vostri figli rispetto alle norme igieniche straordinarie di questo periodo». Racconta La Stampa: «Sono ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha un tumore del sangue, la mielofibrosi,. Per curarsi si è sottoposta a un trapianto di midollo. La donna di 45 anni psicologa, ha un bambino, Galileo che come tutti i bambini è tornato ada poco, fa la quinta elementare in provincia di Pisa.e in un post diventato virale hatose tutti anonno le mascherine e il suo bambino le porta il virus a casa rivolgendosi ai genitori: «Perdete 10 minuti del vostro tempo a rendere consapevoli e responsabili i vostri figli rispetto alle norme igieniche straordinarie di questo periodo». Racconta La Stampa: «Sono ...

Francesca Masi ha un tumore del sangue, la mielofibrosi,. Per curarsi si è sottoposta a un trapianto di midollo. La donna di 45 anni psicologa, ha un bambino, Galileo che come tutti i bambini è ...

L'appello di una mamma immunodepressa: "Mio figlio ha paura di trasmettermi Covid-19"

Si chiama Francesca Masi, ha 45 anni, è una psicologa e da 4 anni combatte contro la mielofibrosi, un tumore del sangue. La Stampa racconta oggiche un paio di mesi fa si è sottoposta a un trapianto di ...

