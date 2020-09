Francesca Cipriani Instagram, catapultata nel magico mondo dei Pokémon: «Favolosa!» (Di mercoledì 16 settembre 2020) La regina delle Pupe, Francesca Cipriani, si sta godendo questi ultimi giorni di sole al mare e ha pensato bene di condividere alcuni istanti di questa avventura con i suoi numerosi followers (oltre un milione). La showgirl in costume ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei fan. Non c’è nulla da fare, ogni volta la bella Francesca Cipriani su Instagram riesce a catturare totalmente l’attenzione dei suoi ammiratori. Il suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al punto giusto non passa di certo inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso con like e commenti. Leggi anche –> Francesca Cipriani Instagram, in una fontana stile ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) La regina delle Pupe,, si sta godendo questi ultimi giorni di sole al mare e ha pensato bene di condividere alcuni istanti di questa avventura con i suoi numerosi followers (oltre un milione). La showgirl in costume ha regalato ottimi spunti alla fervida immaginazione dei fan. Non c’è nulla da fare, ogni volta la bellasuriesce a catturare totalmente l’attenzione dei suoi ammiratori. Il suo fisico perfetto con tutte le “grazie” al punto giusto non passa di certo inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso con like e commenti. Leggi anche –>, in una fontana stile ...

Guisanting : @poicipenso4 @iambadatpoems Non so se a 2 kg di tette ci arrivi almeno Francesca Cipriani con tutta quella plastica - 25e82c1a95c1496 : RT @FrancyArmas89: Non sapevo ci fosse anche Francesca Cipriani #AStarIsBorn - MariLaliEsposi1 : RT @FrancyArmas89: Non sapevo ci fosse anche Francesca Cipriani #AStarIsBorn - apathe_tic : RT @FrancyArmas89: Non sapevo ci fosse anche Francesca Cipriani #AStarIsBorn - FrancyArmas89 : Non sapevo ci fosse anche Francesca Cipriani #AStarIsBorn -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Cipriani Francesca Cipriani Instagram giunonica in costume, fisico da sogno: «Bellezza insuperabile» UrbanPost Francesca Cipriani Instagram, catapultata nel magico mondo dei Pokémon: «Favolosa!»

La regina delle Pupe, Francesca Cipriani, si sta godendo questi ultimi giorni di sole al mare e ha pensato bene di condividere alcuni istanti di questa avventura con i suoi numerosi followers (oltre u ...

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: ex fidanzati entrambi concorrenti al "GF Vip"

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono due nuovi concorrenti del " Grande Fratello Vip". Entrambi, però, hanno più di qualcosa in comune. Sono attori e colleghi di diverse fiction di Canale 5, ...

Sophie Codegoni, il padre è il fidanzato di un’ex gieffina oggi irriconoscibile

Da qualche giorno, è ricominciato Uomini e Donne con una nuova stagione e con moltissime novità, a partire dalla formula mista, che unisce il trono classico a quello over. Presentati anche i nuovi tro ...

La regina delle Pupe, Francesca Cipriani, si sta godendo questi ultimi giorni di sole al mare e ha pensato bene di condividere alcuni istanti di questa avventura con i suoi numerosi followers (oltre u ...Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono due nuovi concorrenti del " Grande Fratello Vip". Entrambi, però, hanno più di qualcosa in comune. Sono attori e colleghi di diverse fiction di Canale 5, ...Da qualche giorno, è ricominciato Uomini e Donne con una nuova stagione e con moltissime novità, a partire dalla formula mista, che unisce il trono classico a quello over. Presentati anche i nuovi tro ...