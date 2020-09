Formazioni ufficiali Atalanta-Novara, amichevole 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Le Formazioni ufficiali del match tra Atalanta e Novara, amichevole in scena nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre 2020. La squadra di Gasperini vuole avvicinarsi nel migliore dei modi al debutto in Serie A: un test importante quello fissato alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede del club nerazzurro e della preparazione estiva. Sportface.it vi terrà compagnia con un live scritto e con tutti gli approfondimenti. Le Formazioni ufficiali: Atalanta – in attesa Novara – in attesa Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ledel match train scena nel pomeriggio di mercoledì 16 settembre. La squadra di Gasperini vuole avvicinarsi nel migliore dei modi al debutto in Serie A: un test importante quello fissato alle ore 15:00 presso il Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, sede del club nerazzurro e della preparazione estiva. Sportface.it vi terrà compagnia con un live scritto e con tutti gli approfondimenti. Le– in attesa– in attesa

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #InterLugano LIVE alle 17, la prima per Conte: le formazioni ufficiali, dal 1' #Hakimi. Ci sono Sanchez e Dalbert https://t.c… - infoitsport : Diretta amichevole Inter-Lugano ore 17 | formazioni ufficiali | come vederla in tv e in streaming - kupaleon : RT @DiMarzio: #InterLugano, le scelte di #Conte - infoitsport : Inter-Lugano, formazioni ufficiali: Le scelte di Conte | Inter | Calcio | Sport E Vai | Tutte le notizie di sport - Szobodipendente : @Buuuubuuulaa @SpudFNVPN Lo capisci dalle formazioni ufficiali -