Fondi della Lega, Salvini: ’49 milioni spesi in iniziative, campagne elettorali…’ (Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteo Salvini parla dei Fondi della Lega e dei famigerati 49 milioni: “Sono stati spesi. Cercano soldi che non ci sono. Se li trovate ditelo anche a me”. Ospite a Di Martedì, Matteo Salvini è tornato a parlare della vicenda dei Fondi della Lega alla luce dell’inchiesta sulla compravendita di uno stabile che vede coinvolti tre commercialisti vicini al partito. Fondi della Lega, Salvini: “I 49 milioni sono stati spesi in iniziative, campagne elettorali, affitti di sede” Matteo Salvini non indietreggia ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Matteoparla deie dei famigerati 49: “Sono stati. Cercano soldi che non ci sono. Se li trovate ditelo anche a me”. Ospite a Di Martedì, Matteoè tornato a parlarevicenda deialla luce dell’inchiesta sulla compravendita di uno stabile che vede coinvolti tre commercialisti vicini al partito.: “I 49sono statiinelettorali, affitti di sede” Matteonon indietreggia ...

