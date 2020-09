Foggia | ladri scatenati | svaligiata enoteca | bottino da 70mila euro

(Di mercoledì 16 settembre 2020)- Ha fruttato undi circa, tra valore delle bottiglie e del materiale rubato, il furto messo a segno in città in unadel centro storico; è il terzo raid messo a ...

FOGGIA - Ha fruttato un bottino di circa 70mila euro, tra valore delle bottiglie e del materiale rubato, il furto messo a segno in città in una enoteca del centro storico; è il terzo raid messo a segn ...Furto alcolico a Foggia. Un colpo da 70mila euro messo a segno nella notte a scapito dell’enoteca “Uvarara”, situata nel centro storico di Foggia, in via Mastrolillo. I ladri hanno forzato la serranda ...Gli agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Foggia, intorno alle ore 2 hanno sventato un furto di auto. Transitando in via Acquaviva hanno udito un urlo e osservando meglio hanno ...