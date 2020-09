Flavia Vento stupisce tutti e lascia la casa del Grande Fratello: ecco il motivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavia Vento lascia la casa del Grande Fratello Vip 5. Subito un colpo di scena nel reality condotto da Pupo, con Alfonso Signorini e Antonella Elia a fungere da opinionisti. L’attrice ha avuto un forte attacco d’ansia seguito da un pianto a dirotto. La Vento ha lasciato la casa nonostante i coinquilini abbiano provato in tutti i modi a farla restare: la nostalgia di casa e verso i suoi amici a 4 zampe si era già fatta insostenibile. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020)ladelVip 5. Subito un colpo di scena nel reality condotto da Pupo, con Alfonso Signorini e Antonella Elia a fungere da opinionisti. L’attrice ha avuto un forte attacco d’ansia seguito da un pianto a dirotto. Lahato lanonostante i coinquilini abbiano provato ini modi a farla restare: la nostalgia die verso i suoi amici a 4 zampe si era già fatta insostenibile.

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - Corriere : Grande Fratello Vip: Flavia Vento ha abbandonato il reality di Canale 5 - sarahabedini : RT @Ri_Ghetto: Flavia Vento davvero abbandona? Ma non sono passate nemmeno 24 ore dalla chiusura della diretta STO MALE record assoluto sia… - francesca279603 : RT @solitascemenza: FLAVIA VENTO BLOCCATA IN HOTEL CHE HA L'ENNESIMO MENTAL BREAKDOWN SUI SUOI CANI. QUALCUNO MI RICORDI COME SI RESPIRA???… -

Ultime Notizie dalla rete : Flavia Vento Flavia Vento, tutte le bizzarrie : dai 34 voti presi alle regionali alle dichiarazioni sugli alieni Corriere della Sera GF Vip, “Andrea Iannone aveva firmato ma…”: Signorini svela il motivo del rifiuto

Gf Vip, Flavia Vento vittima di uno scherzo dopo aver lasciato la casa

Dopo essere uscita dalla casa del Gf Vip, qualcuno ha modificato la pagina di Wikipedia di Flavia Vento all'insaputa della showgirl. Non accenna a placarsi il chiacchiericcio sulla burrascosa uscita d ...

Flavia Vento abbandona la casa del Grande Fratello Vip (VIDEO)

Il Grande Fratello Vip non finisce mai di sorprendere. Questa edizione, la quinta, sta regalando numerosi colpi di scena. In attesa di capire cosa accadrà con Tommaso Zorzi (isolato a causa del tampon ...

