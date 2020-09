Flavia Vento si ritira dal Grande Fratello Vip 5 (Di mercoledì 16 settembre 2020) A circa 24 ore dal suo arrivo, Flavia Vento ha deciso di abbandonare la Casa del GfVip5: le mancano troppo i suoi cani A poco più di 24 ore dall’inizio, il Grande Fratello Vip 5 registra già il primo ritiro: Flavia Vento ha infatti deciso di abbandonare la Casa. Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali.https://t.co/xXkPnDbc4C — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 16, 2020 La showgirl, che non è nuova ai ritiri dai reality show (ha gettato la spugna anche a La Fattoria e alle due edizioni de L’Isola dei Famosi a cui ha preso parte), non ha retto alla nostalgia per i ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) A circa 24 ore dal suo arrivo,ha deciso di abbandonare la Casa del GfVip5: le mancano troppo i suoi cani A poco più di 24 ore dall’inizio, ilVip 5 registra già il primo ritiro:ha infatti deciso di abbandonare la Casa.ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali.https://t.co/xXkPnDbc4C —(@) September 16, 2020 La showgirl, che non è nuova ai ritiri dai reality show (ha gettato la spugna anche a La Fattoria e alle due edizioni de L’Isola dei Famosi a cui ha preso parte), non ha retto alla nostalgia per i ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - davidemaggio : Ecco il momento dell'uscita di Flavia Vento dal #GFVip 5. Ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecip… - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - ___coldplayer : RT @Tristan__esdpv: CRISTIANO MALGIOGLIO VS FLAVIA VENTO ALL’ISOLA 2012 VIBES, CHI HA VISSUTO QUEI MOMENTI SA. #GFVIP - itslarrybabex : RT @TrashAmmme: LA CONTESSA CONTRO L'USCITA DI FLAVIA VENTO NON PERCHÉ SE NE VA MA PERCHÉ SECONDO LEI SE NE SAREBBE DOVUTA ANDARE DOMATTINA… -