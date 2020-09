Flavia Vento si ritira dal Gf: "Ho lasciato la Casa per amore dei miei cani" - (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ludovica Marchese Nemmeno il tempo di cominciare che il Grande Fratello Vip ha già visto l’uscita di scena di Flavia Vento. Da parte sua però nessun pentimento Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Eppure, dopo solo 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 5, Flavia Vento ha deciso di lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. Con la valigia in mano, infatti, la showgirl oggi 43enne ha salutato gli altri inquilini pronta per correre ad abbracciare i suoi amici a quattro zampe. Nonostante i tentativi da parte degli altri inquilini per convincerla a rimanere, Flavia ha così varcato la celebre porta rossa. Una scelta dettata dal profondo legame che la lega ai suoi sette cani. Così, a poche ore dal suo rientro a ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ludovica Marchese Nemmeno il tempo di cominciare che il Grande Fratello Vip ha già visto l’uscita di scena di. Da parte sua però nessun pentimento Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Eppure, dopo solo 24 ore dall’inizio del Grande Fratello Vip 5,ha deciso di lasciare il reality condotto da Alfonso Signorini. Con la valigia in mano, infatti, la showgirl oggi 43enne ha salutato gli altri inquilini pronta per correre ad abbracciare i suoi amici a quattro zampe. Nonostante i tentativi da parte degli altri inquilini per convincerla a rimanere,ha così varcato la celebre porta rossa. Una scelta dettata dal profondo legame che la lega ai suoi sette. Così, a poche ore dal suo rientro a ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - GrandeFratello : Flavia Vento ha deciso di abbandonare volontariamente la Casa di #GFVIP per motivi personali. - Corriere : Grande Fratello Vip: Flavia Vento ha abbandonato il reality di Canale 5 - FredMosby_ : @andreapietroVDM @AnaUlcinj Come il ritiro di Flavia Vento ?? - justalonelyleo : RT @pomeriggio5: ?? Un #Pomeriggio5 #colcuore per ringraziarvi dei numeri di ieri! Anche oggi parleremo del #GFVip, tra le dichiarazioni #CH… -