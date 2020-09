Flavia Vento lascia il Grande Fratello: i cani non soni in buone mani (Di mercoledì 16 settembre 2020) A poche ore dall’inizio del Grande Fratello c’è già un concorrente che lascia la casa: Flavia Vento. Niente squalifica, ma solo problemi con i suoi cani. È tornata il Grande Fratello. Tanti concorrenti, le solite emozioni. Niente di molto interessante se non gli isterici pianti di alcuni personaggi che di famoso non hanno più niente se non il nome. A poche ore dall’inizio del reality show qualcuno ha deciso di fare le valigie e di andare a casa, non quella del GF, ma la propria. Parliamo di Flavia Vento, non nota a queste “uscite”, in campi diversi, ma alquanto ripetitiva. Ha fatto le valigie dopo solo 24 ore dall’inizio e ha salutato ... Leggi su bloglive (Di mercoledì 16 settembre 2020) A poche ore dall’inizio delc’è già un concorrente chela casa:. Niente squalifica, ma solo problemi con i suoi. È tornata il. Tanti concorrenti, le solite emozioni. Niente di molto interessante se non gli isterici pianti di alcuni personaggi che di famoso non hanno più niente se non il nome. A poche ore dall’inizio del reality show qualcuno ha deciso di fare le valigie e di andare a casa, non quella del GF, ma la propria. Parliamo di, non nota a queste “uscite”, in campi diversi, ma alquanto ripetitiva. Ha fatto le valigie dopo solo 24 ore dall’inizio e ha salutato ...

trash_italiano : FLAVIA VENTO ABBANDONA IL PROGRAMMA DOPO 24 ORE ???????????? #GFVIP - davidemaggio : Ecco il momento dell'uscita di Flavia Vento dal #GFVip 5. Ha abbandonato qualunque reality al quale abbia partecip… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Flavia Vento non ce la fa più. Clamoroso abbandono al GfVip #flaviavento #gfvip #patriziadeblanck - _DrakeRamoray_ : RT @Iperborea_: I have a dream (impossibile) come sostituta di Flavia Vento: #GFVIP - susy_juve : Comunque un gatto in tangenziale è durato più di Flavia vento dentro la casa. Una vita a pagare le penali ?????#GFVIP -